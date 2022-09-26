***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
26.09.2022 16:09
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065267
BIST
16:403.249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -32,21
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
16:4018,4482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
16:4017,8945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0509
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
16:40974,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,37
|Açılış
|: 974,52
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler16:38
|GRNYO
|4,62
|7.310.201
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|366.654.869
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.350.014
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.665.277
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|182.855.232
|% 9,95
|
|PINSU
|5,85
|24.248.613
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.528.772
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.121.408
|% -9,99
|
|GLBMD
|12,18
|11.472.637
|% -9,98
|
|VESTL
|37,66
|2.529.547.853
|% 5,31
|
|THYAO
|69,25
|2.354.939.280
|% -2,26
|
|SASA
|64,25
|2.264.105.647
|% 3,80
|
|HEKTS
|53,65
|1.678.110.188
|% 6,03
|
|ISCTR
|7,36
|1.454.524.616
|% -6,00
|
|EKGYO
|3,90
|885.720.902
|% -1,76
|
|SKBNK
|2,28
|516.000.658
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,71
|1.425.283.758
|% -3,31
|
|KATMR
|1,80
|363.232.369
|% 9,76
|
|ZOREN
|4,62
|963.653.155
|% 3,36
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4386
|18,4482
|% 0,19
|
|Euro
|17,8566
|17,8945
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,9810
|20,0812
|% 0,27
|
|Frank
|18,6032
|18,7153
|% -0,40
|
|Riyal
|4,8902
|4,9147
|% 0,22
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|0,38
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,90
|
|Cumhuriyet
|6.616
|6.716
|-19,00
|
|Tam
|6.652
|6.730
|-32,00
|
|Yarım
|3.237
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|0,01
|
|B. Petrol
|85,59
|85,59
|0,56
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53ISCTR
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 276, 142 adet işlem
-
16:50ULUUN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 23.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 493, 224 adet işlem
-
16:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, VESTL, TTKOM
-
16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 99 kaybederek (% -1.27 ) 2, 871
-
16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, ALKIM, ESCAR, SMRTG, ELITE, TEKTU, KATMR, GRNYO