***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
17.07.2023 14:37
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172649
BIST
'
15:236.593
En Düşük
|Değişim
|: 2,41%
|| 155,06
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
15:2326,3187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1934
|Açılış
|: 26,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3214
En Düşük
25,9266
15:2329,5545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1799
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
15:231.654,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,41
|Açılış
|: 1.654,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ERSU
|8,47
|38.355.277
|% 10,00
|
|INGRM
|634,70
|12.459.927
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|4.953.614
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|3.323.760
|% 10,00
|
|CASA
|138,60
|2.022.460
|% 10,00
|
|OTTO
|200,40
|2.011.392
|% -9,97
|
|AVHOL
|124,00
|30.341.742
|% -9,95
|
|LUKSK
|58,70
|27.074.688
|% -9,76
|
|PRZMA
|26,02
|24.547.496
|% -7,67
|
|MTRYO
|6,28
|9.275.028
|% -3,83
|
|THYAO
|218,50
|6.968.753.343
|% 2,34
|
|ASELS
|73,75
|6.308.951.688
|% 6,12
|
|SISE
|50,95
|4.194.695.151
|% 3,51
|
|YKBNK
|13,92
|3.770.866.849
|% 0,07
|
|SASA
|62,75
|3.178.064.304
|% 3,21
|
|EKGYO
|8,36
|2.538.465.275
|% 1,46
|
|YKBNK
|13,92
|3.770.866.849
|% 0,07
|
|ZOREN
|3,68
|763.120.012
|% 1,94
|
|ISCTR
|14,69
|2.080.586.343
|% 1,38
|
|SKBNK
|2,88
|341.400.908
|% 1,05
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3068
|26,3187
|% 0,74
|
|Euro
|29,5447
|29,5545
|% 0,61
|
|Sterlin
|34,3093
|34,4814
|% 0,63
|
|Frank
|30,4875
|30,6712
|% 0,97
|
|Riyal
|6,9924
|7,0275
|% 0,71
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|14,24
|
|Cumhuriyet
|11.050
|11.217
|82,00
|
|Tam
|10.688
|10.892
|109,00
|
|Yarım
|5.344
|5.471
|54,00
|
|Çeyrek
|2.680
|2.736
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,99
|21,01
|0,05
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|-1,06
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 164, 55 artarak (% 2.32 ) 7, 252
-
15:38XU100
Endeks 6, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 4 üstünde . İşlem hacmi 87, 948.00 milyon TL de
-
15:38BRYAT
Yüzde 6.82 oranında artışla 1, 725.20 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 748 adet işlem
-
15:37PETUN
Yüzde 9.95 oranında artışla 67.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 955 adet işlem
-
15:36MRGYO
Yüzde 7.88 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 637 adet işlem