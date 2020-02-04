***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.02.2020 15:42
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Serkan Anıl Türev Araçlar ve Düzey 3
Hamit kütük Türev Araçlar ve Düzey 3
Bora Doğanay Türev Araçlar ve Düzey 3
Erkan SEVİNÇ Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Türev Araçlar ve Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816960
BIST
16:40121.672
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 2.429,32
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.753
En Düşük
120.159
16:405,9824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
16:406,6114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0085
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
16:40301,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -2,43
|Açılış
|: 301,07
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,86
|22.857.442
|% 19,08
|
|HLGYO
|1,72
|215.738.533
|% 15,44
|
|TEKTU
|1,57
|254.617.487
|% 15,44
|
|DOKTA
|88,55
|31.668.729
|% 15,00
|
|DITAS
|13,14
|34.379.020
|% 14,66
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MRGYO
|1,52
|18.276.176
|% -4,40
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|THYAO
|14,32
|1.187.600.328
|% 3,47
|
|PETKM
|4,20
|688.944.267
|% 2,19
|
|HALKB
|7,39
|662.796.466
|% 7,41
|
|ASELS
|24,26
|596.972.425
|% 3,76
|
|SISE
|5,64
|493.027.349
|% 1,08
|
|TEKTU
|1,57
|254.617.487
|% 15,44
|
|PETKM
|4,20
|688.944.267
|% 2,19
|
|KRDMD
|2,90
|384.766.871
|% 2,84
|
|HLGYO
|1,72
|215.738.533
|% 15,44
|
|ISGYO
|1,89
|232.539.777
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7719
|7,8109
|% 0,27
|
|Frank
|6,1482
|6,1852
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5895
|1,5974
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.563
|1.564
|-12,92
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-14,00
|
|Tam
|1.986
|2.036
|-15,31
|
|Yarım
|960
|985
|-7,40
|
|Çeyrek
|482
|492
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,29
|
Seans Raporu
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16:56OLMIP
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16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3039, 09 artarak (% 2.13 ) 145, 919
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16:53
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TEKTU, PETKM, KRDMD
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16:53XU100
Endeks 121, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 10, 046.00 milyon TL de