***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıSerkan Anıl Türev Araçlar ve Düzey 3Hamit kütük Türev Araçlar ve Düzey 3Bora Doğanay Türev Araçlar ve Düzey 3Erkan SEVİNÇ Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Türev Araçlar ve Düzey 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816960BIST