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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.04.2020 13:40
GÜNCEL HABERLER



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Hüseyin Cevdet Yılmaz Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 05.06.2015 Evet Bağımsız Üye Değil Risk ve Denetim Komitesi ve İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
R. AHMET ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 29.06.2018 Evet Bağımsız Üye Değil
BİLAL SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2019 Evet Bağımsız Üye Değil Risk ve Denetim Komitesi
ABDURRAHMAN DELİPOYRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2019 Evet Bağımsız Üye Değil
HAMİT KÜTÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.04.2019 Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838903


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Altın Gr. 373 373 -10,83  
Cumhuriyet 2.397 2.452 -71,30  
Tam 2.468 2.527 -69,60  
Yarım 1.199 1.228 -35,70  
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Gümüş.Ons 15,15 15,19 -0,37  
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