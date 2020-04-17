***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.04.2020 13:40
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Hüseyin Cevdet Yılmaz Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 05.06.2015 Evet Bağımsız Üye Değil Risk ve Denetim Komitesi ve İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
R. AHMET ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 29.06.2018 Evet Bağımsız Üye Değil
BİLAL SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2019 Evet Bağımsız Üye Değil Risk ve Denetim Komitesi
ABDURRAHMAN DELİPOYRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2019 Evet Bağımsız Üye Değil
HAMİT KÜTÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.04.2019 Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838903
BIST
14:1498.616
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 2.366,58
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
14:146,8570
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,0878
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9555
En Düşük
6,8307
14:147,4380
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,0953
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
14:14372,44
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -11,33
|Açılış
|: 372,09
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
371,59
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.519.108
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|578.902
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.320.567
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,41
|10.423.639
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|PGSUS
|51,20
|1.166.213.033
|% 2,56
|
|THYAO
|10,56
|615.173.060
|% 3,94
|
|GARAN
|8,56
|570.892.863
|% 3,76
|
|ASELS
|27,38
|495.290.298
|% 2,70
|
|AKBNK
|5,85
|444.528.709
|% 3,54
|
|KARSN
|1,46
|163.211.057
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,66
|72.575.110
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,02
|212.770.919
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,07
|85.446.984
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,85
|444.528.709
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5369
|8,5797
|% -1,02
|
|Frank
|7,0528
|7,0953
|% -1,06
|
|Riyal
|1,8212
|1,8304
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-30,70
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-10,83
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.452
|-71,30
|
|Tam
|2.468
|2.527
|-69,60
|
|Yarım
|1.199
|1.228
|-35,70
|
|Çeyrek
|601
|614
|-17,80
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|28,55
|28,55
|0,73
|