***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.08.2020 17:16
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Altunizade Mah.Kısıklı Cad. Sarkuysan – AK İş Merkezi Apt. No:4/2/6 34662 Üsküdar / İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Altunizade Mah.Kısıklı Cad. Sarkuysan – AK İş Merkezi Apt. No:4/2/6 34662 Üsküdar / İstanbul 02162655050 02162655055
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868110
BIST
17:301.109
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 33,39
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.111
En Düşük
1.082
17:307,2432
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,0945
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
17:308,5310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0847
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
17:30453,47
En Yüksek
|Değişim
|: -5,22%
|| -24,98
|Açılış
|: 453,47
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,43
BIST En Aktif Hisseler17:28
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|OSTIM
|2,86
|60.432.527
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.797.569
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|10.080.347
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|59.031.546
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.285.312
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|RTALB
|53,00
|339.468.687
|% -7,02
|
|THYAO
|11,51
|1.890.937.817
|% 9,00
|
|ASELS
|18,22
|1.688.749.398
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,08
|1.642.943.545
|% 5,05
|
|SISE
|6,32
|1.437.007.246
|% 6,22
|
|GARAN
|6,99
|1.309.979.237
|% 6,39
|
|EKGYO
|2,08
|1.642.943.545
|% 5,05
|
|SISE
|6,32
|1.437.007.246
|% 6,22
|
|AKBNK
|5,02
|1.089.755.294
|% 5,46
|
|YKBNK
|2,14
|445.145.490
|% 4,90
|
|GARAN
|6,99
|1.309.979.237
|% 6,39
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2368
|7,2413
|% -1,31
|
|Euro
|8,5186
|8,5333
|% -0,96
|
|Sterlin
|9,4483
|9,4957
|% -1,21
|
|Frank
|7,8814
|7,9289
|% -1,25
|
|Riyal
|1,9239
|1,9336
|% -1,38
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-82,01
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-24,57
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-209,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|-2,03
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,56
|
|B. Petrol
|45,28
|45,28
|0,29
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43MEPET
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 805 adet işlem
-
17:41XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 18 üstünde . İşlem hacmi 22, 546.00 milyon TL de
-
17:41FADE
Yüzde 9.72 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 243 adet işlem
-
17:40PEGYO
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 036, 026 adet işlem
-
17:39METRO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 031, 293 adet işlem