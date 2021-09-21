***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviRamazan Bayram Alternatif Ürünler (GSYF-GYF) Konusunda En Az Beş Yıl Tecrübeye Sahip Personel - Direktörhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964661BIST