***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2021 11:17
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ramazan Bayram Alternatif Ürünler (GSYF-GYF) Konusunda En Az Beş Yıl Tecrübeye Sahip Personel - Direktör
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964661
BIST
12:461.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
12:468,6445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0202
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:4610,1525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:46490,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,42
|Açılış
|: 490,17
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:46
|KTSKR
|64,25
|25.113.381
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|17.998.312
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|OYLUM
|8,86
|13.802.028
|% 8,71
|
|IHYAY
|0,80
|7.120.746
|% 8,11
|
|NUGYO
|11,91
|10.080.635
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.511.642
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,83
|67.196.759
|% -6,72
|
|TEZOL
|17,02
|325.685.429
|% -5,13
|
|NIBAS
|9,70
|10.531.405
|% -4,53
|
|THYAO
|12,99
|614.916.640
|% 1,41
|
|GARAN
|9,19
|504.731.940
|% 1,21
|
|TEZOL
|17,02
|325.685.429
|% -5,13
|
|TUPRS
|109,00
|283.886.215
|% 1,40
|
|SISE
|8,24
|261.404.386
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,40
|208.969.159
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,77
|107.192.800
|% -0,56
|
|GARAN
|9,19
|504.731.940
|% 1,21
|
|THYAO
|12,99
|614.916.640
|% 1,41
|
|SISE
|8,24
|261.404.386
|% 0,49
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6381
|8,6445
|% -0,23
|
|Euro
|10,1446
|10,1525
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,7833
|11,8424
|% -0,15
|
|Frank
|9,2971
|9,3531
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2954
|2,3069
|% -0,38
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|2,52
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|-6,00
|
|Tam
|3.227
|3.309
|-5,20
|
|Yarım
|1.560
|1.600
|-2,52
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,05
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|0,90
|