***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2022 09:59
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 25.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076718
BIST
10:544.158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 52,65
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.161
En Düşük
4.131
10:5418,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6761
En Düşük
18,5892
10:5418,2200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,2880
En Düşük
18,1324
10:54984,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,81
|Açılış
|: 984,22
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler10:53
|MIATK
|83,15
|44.769.758
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.132.557
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|5.779.870
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,67
|117.796.607
|% 8,46
|
|KERVN
|0,93
|1.015.819
|% 8,14
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|33,08
|37.198.373
|% -5,43
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|KUVVA
|38,00
|39.140
|% -3,80
|
|ALKA
|37,54
|33.077.595
|% -3,60
|
|EREGL
|31,80
|2.525.722.750
|% 5,02
|
|THYAO
|102,90
|1.670.104.139
|% 1,08
|
|TUPRS
|420,30
|1.244.021.401
|% 3,14
|
|SASA
|142,90
|1.026.313.408
|% 5,15
|
|KRDMD
|12,47
|963.447.288
|% 2,97
|
|EKGYO
|4,60
|647.515.097
|% 1,55
|
|EREGL
|31,80
|2.525.722.750
|% 5,02
|
|KRDMD
|12,47
|963.447.288
|% 2,97
|
|ODAS
|9,00
|506.423.159
|% 3,93
|
|ISCTR
|8,70
|366.406.910
|% 0,00
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6157
|18,6225
|% 0,04
|
|Euro
|18,2143
|18,2264
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,7776
|20,8818
|% 0,34
|
|Frank
|18,3322
|18,4427
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,02
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|18,93
|
|Altın Gr.
|984
|984
|8,81
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.609
|6.672
|38,00
|
|Yarım
|3.220
|3.264
|20,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.632
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,14
|
|B. Petrol
|96,33
|96,33
|1,66
|