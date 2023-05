***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriSunulan Yan Hizmetler Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde (i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, (ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması, (iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.(Esas Sözleşme Madde-3)Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 50000000 TRY 100 Yok İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 50000000 TRY 100TOPLAM 50000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviR. AHMET ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 29.06.2018 Evet Bağımsız Üye DeğilHüseyin Cevdet Yılmaz Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 05.06.2015 Evet Bağımsız Üye Değil Risk ve Denetim Komitesi ve İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiBİLAL SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2019 Evet Bağımsız Üye Değil Risk ve Denetim KomitesiABDURRAHMAN DELİPOYRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2019 Evet Bağımsız Üye DeğilHAMİT KÜTÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.04.2019 Evet Bağımsız Üye DeğilŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi KT Portföy Yönetimi A.Ş.İç kontrol sistemi KT Portföy Yönetimi A.Ş.Risk yönetim sistemi KT Portföy Yönetimi A.Ş.Teftiş birimi KT Portföy Yönetimi A.Ş.Araştırma birimi KT Portföy Yönetimi A.Ş.Bilgi sistemleri MayaICT Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152992BIST