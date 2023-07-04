***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıHamit KÜTÜK Türev Araçlar ve Düzey 3Bora DOĞANAY Türev Araçlar ve Düzey 3Serkan ANIL Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Türev Araçlar ve Düzey 3Erkan SEVİNÇ Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Türev Araçlar ve Düzey 3Melek YAVAŞ Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Türev Araçlar ve Düzey 3Furkan Kasapoğlu Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Türev Araçlar ve Düzey 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165267BIST