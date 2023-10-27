***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviBayram Veli SALUR Genel Müdür YardımcısıRamazan BAYRAM Alternatif Ürünler (GSYF-GYF) Konusunda En Az Beş Yıl Tecrübeye Sahip Personel - DirektörMOHAMMAD ALTABTABAEI Danışma Komitesi BaşkanıMUBARAK J A A ALHARBI Danışma Komitesi ÜyesiANWAR SH A M ALABDULSALAM Danışma Komitesi ÜyesiHALİL GÜNENÇ Danışma Komitesi ÜyesiABDULLAH DURMUŞ Danışma Komitesi ÜyesiMEHMET ODABAŞI Danışma Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210792BIST