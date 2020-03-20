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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

20.03.2020 17:11
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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/03/2020
Karar Sayısı
2020/15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN  SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN  ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE  SORUMLULUK BEYANI
 
a) Şirketimizin 01 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait finansal tabloları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sözkonusu finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve  faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını,   Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831078


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Altın Ons 1.493 1.493 21,19  
Altın Gr. 314 314 3,65  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,56 12,60 0,47  
Gümüş Gr. 2,65 2,65 0,11  
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