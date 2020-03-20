***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
20.03.2020 17:11
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/03/2020
Karar Sayısı
2020/15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin 01 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait finansal tabloları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sözkonusu finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831078
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
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6,5532
En Düşük
6,4561
18:057,0326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0313
|Açılış
|: 6,9820
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|Önceki Kapanış
|: 7,0620
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7,0347
En Düşük
6,9588
18:05313,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 3,65
|Açılış
|: 313,67
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|ORMA
|3,19
|72.115
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7385
|7,7773
|% 3,26
|
|Frank
|6,6331
|6,6731
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7347
|1,7434
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|21,19
|
|Altın Gr.
|314
|314
|3,65
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,56
|12,60
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,65
|0,11
|
|B. Petrol
|27,36
|27,36
|-1,11
|
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