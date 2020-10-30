***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 13:07
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
43
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin 01 Ocak – 30 Eylül 2020 hesap dönemine ait finansal tabloları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sözkonusu finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884857
BIST
12:581.109
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -17,65
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
12:588,3530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0647
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3530
En Düşük
8,2678
12:589,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0686
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
12:58503,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,89
|Açılış
|: 503,28
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,62
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler12:58
|CASA
|36,30
|1.473.090
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|691.199
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|62.428.032
|% 10,00
|
|BALAT
|6,28
|605.117
|% 9,98
|
|BASCM
|7,56
|38.378
|% -10,00
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|271.163
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|MEGAP
|10,85
|322.300
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|3.283.409.211
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,95
|530.311.161
|% -1,52
|
|GARAN
|6,64
|489.406.026
|% -2,06
|
|PETKM
|4,11
|355.932.457
|% 1,99
|
|ASELS
|16,86
|335.027.659
|% -3,10
|
|TSKB
|2,36
|3.283.409.211
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,95
|530.311.161
|% -1,52
|
|ALBRK
|1,73
|234.124.042
|% -2,26
|
|IHLAS
|1,07
|93.337.502
|% -2,73
|
|PETKM
|4,11
|355.932.457
|% 1,99
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3489
|8,3530
|% 0,78
|
|Euro
|9,7432
|9,7495
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,7828
|10,8368
|% 1,01
|
|Frank
|9,0755
|9,1302
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2190
|2,2302
|% 0,80
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|6,12
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,72
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,09
|
|B. Petrol
|38,48
|38,48
|0,22
|