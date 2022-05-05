***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 17:00
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2022
Karar Sayısı
24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KT Portföy Yönetimi A.Ş 2022/1.Çeyrek Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026636
BIST
16:532.481
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 50,06
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
16:5314,8638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1310
|Açılış
|: 14,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
16:5315,7121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0524
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
16:53904,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 14,23
|Açılış
|: 904,82
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler16:53
|CRDFA
|2,75
|27.121.760
|% 10,00
|
|IMASM
|18,15
|6.472.943
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.419.671
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.700.339
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,46
|35.073.887
|% -7,80
|
|TSPOR
|5,25
|140.537.466
|% -7,08
|
|AKGRT
|3,16
|61.749.358
|% -6,23
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|SISE
|18,76
|2.595.774.905
|% 3,53
|
|THYAO
|42,48
|2.248.964.171
|% 2,96
|
|EREGL
|33,90
|1.179.839.030
|% 1,01
|
|TUPRS
|247,00
|1.090.085.094
|% 5,47
|
|KRDMD
|15,70
|1.056.361.369
|% 3,56
|
|ODAS
|2,66
|922.360.641
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,75
|553.679.225
|% 3,38
|
|YKBNK
|4,93
|899.230.023
|% 1,23
|
|SISE
|18,76
|2.595.774.905
|% 3,53
|
|DOHOL
|3,56
|420.499.539
|% 2,89
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8581
|14,8638
|% 0,89
|
|Euro
|15,6940
|15,7121
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,3560
|18,4481
|% -1,03
|
|Frank
|15,0411
|15,1317
|% -0,27
|
|Riyal
|3,9492
|3,9690
|% 0,92
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|12,90
|
|Altın Gr.
|907
|907
|16,33
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.173
|-1,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-13,61
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-6,58
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|0,11
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,91
|
Seans Raporu
16:53
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