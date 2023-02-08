***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.02.2023 18:59
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/02/2023
Karar Sayısı
6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2022 Yılı
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111569
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8329
En Düşük
18,8061
10:4220,1894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0107
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,1996
En Düşük
20,1179
10:421.135,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.135,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.135,89
En Düşük
1.134,13
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8269
|18,8312
|% 0,02
|
|Euro
|20,1734
|20,1883
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6518
|22,7654
|% -0,01
|
|Frank
|20,3617
|20,4843
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0024
|5,0275
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.700
|7.768
|2,00
|
|Yarım
|3.762
|3.801
|1,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.900
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,52
|0,01
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|0,03
|
Seans Raporu
10:42
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