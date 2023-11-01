***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanKT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanKUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi31/10/2023Açıklamalar31/10/2023 tarihi itibari ile yeni ünvanımız KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ" olarak tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212745BIST