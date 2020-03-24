***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.03.2020 16:03
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831733
BIST
17:1189.019
En Yüksek
|Değişim
|: 5,66%
|| 4.772,45
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
89.638
En Düşük
87.050
17:116,4610
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,0996
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4434
17:116,9777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0623
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
6,9614
17:11335,09
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 7,39
|Açılış
|: 335,09
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|TATGD
|5,83
|11.409.956
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,20
|9.049.057
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.195.605
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.700.843
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|5.000.686
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MTRYO
|5,26
|3.530.150
|% -2,23
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|IHGZT
|3,49
|8.788
|% -0,29
|
|KPHOL
|2,25
|25.262
|% 0,00
|
|GARAN
|7,54
|968.281.350
|% 9,12
|
|THYAO
|8,28
|764.041.304
|% 7,39
|
|ASELS
|22,44
|621.442.442
|% 7,88
|
|YKBNK
|1,90
|286.922.983
|% 7,34
|
|HALKB
|4,95
|255.462.856
|% 6,22
|
|YKBNK
|1,90
|286.922.983
|% 7,34
|
|GARAN
|7,54
|968.281.350
|% 9,12
|
|EKGYO
|1,15
|118.469.010
|% 7,48
|
|THYAO
|8,28
|764.041.304
|% 7,39
|
|ISFIN
|2,90
|237.220.869
|% 5,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5783
|7,6163
|% 0,35
|
|Frank
|6,5727
|6,6123
|% -0,96
|
|Riyal
|1,7158
|1,7244
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.610
|49,51
|
|Altın Gr.
|332
|332
|4,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,87
|13,93
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,89
|0,09
|
|B. Petrol
|27,48
|27,48
|0,45
|