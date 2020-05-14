***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.05.2020 17:32
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845019
BIST
17:2098.975
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.184,51
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
17:206,9560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0194
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
17:207,5213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0174
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
17:20387,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,73
|Açılış
|: 387,97
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|27.420.879
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,34
|7.822.610
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.337.564
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.337.564
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|618.393
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|129.509.707
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.954.027
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.025.622
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.795.190
|% -9,97
|
|ASELS
|29,08
|1.493.346.994
|% 1,47
|
|ECILC
|6,00
|1.220.497.858
|% 0,67
|
|GARAN
|7,71
|656.619.085
|% -2,41
|
|SASA
|9,24
|448.902.565
|% 1,54
|
|SELEC
|9,20
|447.780.926
|% -4,27
|
|ECILC
|6,00
|1.220.497.858
|% 0,67
|
|IEYHO
|0,62
|105.996.788
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,14
|152.514.860
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|139.800.114
|% -2,78
|
|KRDMD
|2,42
|310.370.534
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4769
|8,5194
|% -0,39
|
|Frank
|7,1344
|7,1774
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8471
|1,8564
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|14,12
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.536
|17,10
|
|Tam
|2.565
|2.602
|17,60
|
|Yarım
|1.251
|1.272
|8,50
|
|Çeyrek
|626
|636
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,70
|15,73
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,03
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,97
|
Seans Raporu
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17:33ALKIM
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Endeks 98, 981 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 12, 704.00 milyon TL de
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17:30PINSU
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17:28EUYO
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