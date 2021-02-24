***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2021 17:15
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu Dönüşümü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912273
BIST
17:331.496
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -22,26
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.487
17:337,2247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1195
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
17:338,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1334
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
17:33415,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,21
|Açılış
|: 415,74
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:31
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|9.810.349
|% 9,99
|
|INTEM
|54,95
|10.962.527
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.043.783
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|SAYAS
|17,35
|103.788.869
|% -9,96
|
|KARSN
|4,70
|81.941.920
|% -9,96
|
|KOZAL
|135,30
|2.207.676.030
|% 1,42
|
|THYAO
|12,97
|2.121.854.798
|% -0,38
|
|SASA
|39,54
|1.867.071.530
|% 8,87
|
|PETKM
|5,12
|1.849.913.056
|% -5,71
|
|GUBRF
|76,30
|1.808.805.881
|% -7,23
|
|EKGYO
|2,30
|1.028.104.729
|% -1,71
|
|PETKM
|5,12
|1.849.913.056
|% -5,71
|
|IHLAS
|0,90
|297.743.492
|% -9,09
|
|TSKB
|1,75
|580.932.708
|% -2,78
|
|ODAS
|4,03
|1.150.289.813
|% 1,26
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2242
|7,2285
|% 1,74
|
|Euro
|8,7698
|8,7742
|% 1,59
|
|Sterlin
|10,1971
|10,2482
|% 1,98
|
|Frank
|7,9449
|7,9927
|% 1,60
|
|Riyal
|1,9266
|1,9362
|% 1,98
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-15,90
|
|Altın Gr.
|417
|417
|4,37
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,77
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:45GLBMD
Yüzde -9.22 oranında düşüşle 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 463, 237 adet işlem
-
17:43CRFSA
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 60.50 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 946 adet işlem
-
17:41XU100
Endeks 1, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 52 altında . İşlem hacmi 30, 044.00 milyon TL de
-
17:41ASUZU
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 21.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 658, 619 adet işlem
-
17:40IZMDC
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 837, 159 adet işlem