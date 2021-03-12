***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.03.2021 16:31
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917946
BIST
17:551.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
17:557,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1139
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
17:559,0557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0792
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
17:55416,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,77
|Açılış
|: 416,18
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler17:53
|TRILC
|17,71
|10.178.061
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.070.642
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.713.262
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.562
|% 9,95
|
|BURCE
|26,72
|47.222.810
|% -7,67
|
|ALBRK
|1,97
|158.981.440
|% -7,08
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,85
|3.118.925
|% -6,59
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GARAN
|8,95
|1.731.109.832
|% -0,11
|
|SASA
|44,86
|1.134.048.757
|% -0,09
|
|KRDMD
|7,63
|840.674.544
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,29
|824.795.782
|% -1,29
|
|TCELL
|16,59
|605.482.350
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,29
|824.795.782
|% -1,29
|
|GARAN
|8,95
|1.731.109.832
|% -0,11
|
|YKBNK
|2,73
|461.345.469
|% 0,37
|
|IHLAS
|0,93
|110.944.777
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,19
|134.342.699
|% 0,85
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5794
|7,5842
|% 1,45
|
|Euro
|9,0457
|9,0590
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,4934
|10,5460
|% 0,61
|
|Frank
|8,1223
|8,1712
|% 0,78
|
|Riyal
|2,0155
|2,0256
|% 1,41
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-16,97
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,70
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,32
|69,32
|-0,31
|
Seans Raporu
17:53
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17:59AVHOL
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