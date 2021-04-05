***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.04.2021 17:28
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923470
BIST
18:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
18:058,1171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0354
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,0854
18:059,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0241
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
18:05449,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,19
|Açılış
|: 449,94
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1039
|8,1171
|% -0,43
|
|Euro
|9,5775
|9,6070
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,2414
|11,2977
|% 0,01
|
|Frank
|8,6234
|8,6754
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1554
|2,1662
|% -0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,47
|
|Altın Gr.
|450
|451
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|61,89
|61,89
|-2,97
|
Seans Raporu
18:05
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