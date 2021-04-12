***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.04.2021 16:54
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926755
BIST
17:021.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,07
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
17:028,1466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0080
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
17:029,7122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
17:02453,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,62
|Açılış
|: 453,69
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler17:00
|PENGD
|4,51
|141.411.128
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|714.729
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|912.286
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.577
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.076.557
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.782.782
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,28
|1.027.047.408
|% -7,56
|
|GARAN
|6,62
|669.519.644
|% -0,30
|
|EREGL
|16,42
|624.128.374
|% 0,67
|
|HALKB
|4,52
|621.067.982
|% -0,44
|
|PETKM
|6,03
|564.573.591
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,07
|353.693.920
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,84
|266.785.062
|% -2,13
|
|HALKB
|4,52
|621.067.982
|% -0,44
|
|TSKB
|1,35
|144.882.627
|% 0,00
|
|GARAN
|6,62
|669.519.644
|% -0,30
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1405
|8,1457
|% -0,11
|
|Euro
|9,7006
|9,7075
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,1613
|11,2172
|% 0,17
|
|Frank
|8,7779
|8,8308
|% -0,08
|
|Riyal
|2,1648
|2,1757
|% -0,14
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-10,20
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-15,00
|
|Tam
|2.999
|3.074
|-13,33
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-6,45
|
|Çeyrek
|727
|744
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,00
|64,00
|1,05
|