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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

12.04.2021 16:54



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926755


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BIST En Aktif Hisseler17:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENGD 4,51 141.411.128 % 10,00  
QUAGR 19,91 714.729 % 10,00  
KENT 372,90 4.329.488 % 10,00  
TUREX 15,97 912.286 % 9,99  
TKURU 334,80 6.729.577 % 9,99  
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17:00 Alış Satış %  
Dolar 8,1405 8,1457 % -0,11  
Euro 9,7006 9,7075 % 0,04  
Sterlin 11,1613 11,2172 % 0,17  
Frank 8,7779 8,8308 % -0,08  
Riyal 2,1648 2,1757 % -0,14  
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17:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 -10,20  
Altın Gr. 455 455 -2,58  
Cumhuriyet 3.011 3.057 -15,00  
Tam 2.999 3.074 -13,33  
Yarım 1.449 1.487 -6,45  
Çeyrek 727 744 -3,23  
Gümüş.Ons 24,91 24,94 -0,34  
Gümüş Gr. 6,57 6,57 -0,06  
B. Petrol 64,00 64,00 1,05  
Seans Raporu 17:00
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