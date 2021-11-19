***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.11.2021 17:18
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978768
BIST
17:541.737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:5411,1789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1429
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:5412,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0799
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:54665,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 4,85
|Açılış
|: 665,35
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:52
|FRIGO
|2,86
|31.826.748
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.655.121
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.450.123
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.479.771
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|480.663.707
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|104.835.166
|% -9,99
|
|PGSUS
|92,55
|483.396.488
|% -8,37
|
|TAVHL
|27,72
|358.306.771
|% -6,67
|
|DOCO
|959,40
|67.347.592
|% -5,53
|
|THYAO
|17,08
|2.701.540.671
|% -5,11
|
|KRDMD
|8,23
|2.244.502.502
|% 4,97
|
|GARAN
|12,11
|2.000.692.157
|% -1,06
|
|YKBNK
|3,56
|1.562.124.243
|% -1,11
|
|SISE
|11,24
|1.307.226.429
|% 1,17
|
|YKBNK
|3,56
|1.562.124.243
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,23
|2.244.502.502
|% 4,97
|
|ODAS
|1,61
|374.508.312
|% 3,87
|
|TSKB
|1,55
|320.124.336
|% -1,90
|
|ADESE
|1,07
|198.111.698
|% 0,00
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1643
|11,1787
|% 1,29
|
|Euro
|12,6250
|12,6419
|% 0,62
|
|Sterlin
|14,9308
|15,0057
|% 0,49
|
|Frank
|11,9677
|12,0398
|% 0,71
|
|Riyal
|2,9578
|2,9726
|% 0,79
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|0,52
|
|Altın Gr.
|663
|663
|2,36
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,05
|
|B. Petrol
|79,84
|79,84
|-1,40
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ