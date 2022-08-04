***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.08.2022 12:26
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051775
BIST
12:222.717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 32,31
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:2217,9738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0467
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
12:2218,3525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1104
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:221.027,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.026,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.028,02
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:22
|KRPLS
|8,26
|56.514.769
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|67.137.480
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|BIZIM
|24,20
|50.060.280
|% 8,42
|
|TMSN
|58,60
|339.854.854
|% 8,42
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|GLBMD
|8,94
|7.048.542
|% -4,39
|
|AYCES
|64,00
|2.069.192
|% -3,76
|
|MZHLD
|84,00
|43.655.689
|% -3,72
|
|CANTE
|66,10
|37.157.711
|% -3,71
|
|THYAO
|55,55
|2.082.726.206
|% 1,00
|
|HEKTS
|37,86
|1.964.959.688
|% 6,59
|
|SISE
|23,62
|1.052.356.451
|% 1,46
|
|KARSN
|7,30
|680.981.166
|% 3,25
|
|SASA
|50,55
|680.487.218
|% 1,42
|
|TSKB
|2,90
|392.268.868
|% 1,05
|
|EKGYO
|3,21
|392.071.151
|% 1,58
|
|ZOREN
|2,42
|291.745.549
|% 5,68
|
|SKBNK
|1,95
|213.538.918
|% 6,56
|
|KARSN
|7,30
|680.981.166
|% 3,25
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9648
|17,9738
|% 0,26
|
|Euro
|18,3231
|18,3525
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,7891
|21,8984
|% 0,37
|
|Frank
|18,6366
|18,7488
|% 0,27
|
|Riyal
|4,7671
|4,7910
|% 0,31
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|12,22
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,20
|
|Cumhuriyet
|6.859
|6.962
|70,00
|
|Tam
|6.897
|6.949
|46,00
|
|Yarım
|3.361
|3.397
|22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,08
|
|B. Petrol
|96,42
|96,42
|-0,36
|