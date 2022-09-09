***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.09.2022 14:11
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061903
BIST
14:313.531
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 94,08
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:3118,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:3118,3489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1195
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:311.012,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.012,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:30
|GARAN
|26,18
|2.847.482.757
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.385.663.025
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.661.613.218
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|8.133.698
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,14
|34.390.009
|% -6,83
|
|MTRKS
|35,98
|41.584.689
|% -5,66
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|DOGUB
|9,67
|4.929.091
|% -4,82
|
|AKBNK
|16,01
|11.463.808.040
|% 5,68
|
|YKBNK
|9,16
|6.840.393.933
|% 7,64
|
|EREGL
|33,18
|5.608.896.162
|% 7,38
|
|THYAO
|73,85
|4.209.100.429
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,14
|3.995.698.663
|% 5,11
|
|EKGYO
|5,14
|3.995.698.663
|% 5,11
|
|YKBNK
|9,16
|6.840.393.933
|% 7,64
|
|AKBNK
|16,01
|11.463.808.040
|% 5,68
|
|ISCTR
|12,44
|3.661.613.218
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.719.002.439
|% 9,95
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2355
|18,2413
|% 0,10
|
|Euro
|18,3428
|18,3484
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,0641
|21,1697
|% 0,76
|
|Frank
|18,9246
|19,0386
|% 1,14
|
|Riyal
|4,8387
|4,8629
|% 0,06
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|17,90
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,67
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.867
|37,00
|
|Tam
|6.799
|6.868
|39,00
|
|Yarım
|3.313
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|0,12
|
|B. Petrol
|90,86
|90,86
|1,71
|