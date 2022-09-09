***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.09.2022 14:11
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061902
BIST
14:583.532
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 94,37
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:5818,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:5818,3349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1055
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:581.008,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.008,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:56
|GARAN
|26,18
|2.851.857.042
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.742.082.490
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.388.911.293
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|KRDMD
|14,26
|3.733.781.475
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,14
|35.940.556
|% -6,83
|
|DOGUB
|9,57
|5.134.040
|% -5,81
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|MTRKS
|36,42
|42.076.749
|% -4,51
|
|AKBNK
|15,95
|11.719.307.799
|% 5,28
|
|YKBNK
|9,13
|6.972.537.892
|% 7,29
|
|EREGL
|33,08
|6.146.595.386
|% 7,06
|
|THYAO
|73,80
|4.444.733.539
|% 1,10
|
|EKGYO
|5,12
|4.168.811.069
|% 4,70
|
|EKGYO
|5,12
|4.168.811.069
|% 4,70
|
|YKBNK
|9,13
|6.972.537.892
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,95
|11.719.307.799
|% 5,28
|
|ISCTR
|12,44
|3.742.082.490
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.733.781.475
|% 9,95
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2324
|18,2480
|% 0,14
|
|Euro
|18,3265
|18,3320
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,0210
|21,1264
|% 0,55
|
|Frank
|18,8841
|18,9978
|% 0,92
|
|Riyal
|4,8381
|4,8623
|% 0,04
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|12,23
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|10,84
|
|Cumhuriyet
|6.763
|6.865
|35,00
|
|Tam
|6.795
|6.852
|23,00
|
|Yarım
|3.311
|3.355
|17,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|0,10
|
|B. Petrol
|90,89
|90,89
|1,74
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11YKBNK
Yüzde 7.29 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 779, 936, 196 adet işlem
-
15:10KRDMB
Yüzde 9.03 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 587, 043 adet işlem
-
15:09ISFIN
Yüzde 6.75 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 299, 793 adet işlem
-
15:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, VESTL, TOASO
-
15:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 74 artarak (% 3.05 ) 3, 164