***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.12.2022 14:53
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084313
BIST
15:014.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 10,82
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
15:0118,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
15:0119,6974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0681
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
15:011.074,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,16
|Açılış
|: 1.074,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,80
BIST En Aktif Hisseler15:01
|GLCVY
|31,68
|97.995.152
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|297.437.265
|% 9,99
|
|KZBGY
|23,58
|490.414.751
|% 9,98
|
|EUREN
|83,75
|91.711.275
|% 9,98
|
|MIATK
|117,40
|67.723.361
|% -9,97
|
|PRDGS
|12,75
|70.811.913
|% -9,89
|
|YEOTK
|72,35
|86.896.843
|% -9,34
|
|KONTR
|141,60
|401.080.108
|% -9,11
|
|ERCB
|104,20
|76.856.095
|% -7,79
|
|EKGYO
|7,28
|3.188.516.050
|% 1,96
|
|KOZAL
|383,30
|2.205.490.005
|% -2,22
|
|TTKOM
|18,42
|1.867.678.006
|% 5,50
|
|BIMAS
|123,90
|1.691.271.839
|% 0,73
|
|SNICA
|36,88
|1.196.221.110
|% -5,44
|
|EKGYO
|7,28
|3.188.516.050
|% 1,96
|
|ADESE
|1,85
|384.804.229
|% 9,47
|
|ALBRK
|3,60
|584.393.524
|% 5,88
|
|SNGYO
|3,28
|474.112.845
|% 4,46
|
|TTKOM
|18,42
|1.867.678.006
|% 5,50
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6397
|% 0,03
|
|Euro
|19,6820
|19,6974
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,8072
|22,9216
|% -0,06
|
|Frank
|19,8644
|19,9840
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-3,27
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|7.181
|7.289
|-3,00
|
|Tam
|7.205
|7.261
|-13,00
|
|Yarım
|3.494
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,50
|87,50
|1,93
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:15XU100
Endeks 4, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 76, 509.00 milyon TL de
-
15:15BLCYT
Yüzde 8.10 oranında artışla 19.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 421, 864 adet işlem
-
15:14AGESA
Yüzde 7.22 oranında artışla 44.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 821, 573 adet işlem
-
15:13SELVA
Yüzde 4.27 oranında artışla 15.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 122, 430 adet işlem
-
15:12INTEM
Yüzde 4.06 oranında artışla 110.30 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 284 adet işlem