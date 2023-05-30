***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.05.2023 10:30
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154598
BIST
12:404.919
En Düşük
|Değişim
|: 3,16%
|| 150,83
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
12:4020,4116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,3190
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
12:4022,0358
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,4626
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0416
En Düşük
21,4431
12:401.277,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 20,70
|Açılış
|: 1.277,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.280,34
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler12:40
|OYAYO
|11,77
|18.750.297
|% 10,00
|
|KONKA
|33,04
|24.312.553
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|61.884.959
|% 9,99
|
|SEGYO
|2,15
|39.143.491
|% 9,69
|
|YKBNK
|10,24
|2.349.809.819
|% 9,64
|
|MARKA
|15,90
|114.946.573
|% -7,29
|
|ORMA
|52,90
|105.800
|% -7,19
|
|VANGD
|7,08
|4.603.515
|% -5,98
|
|KLRHO
|32,50
|190.887.414
|% -3,04
|
|SAMAT
|16,66
|337.735.703
|% -2,63
|
|THYAO
|147,20
|4.430.991.250
|% 0,82
|
|ISCTR
|11,50
|3.565.434.857
|% 7,98
|
|KCHOL
|80,80
|3.044.667.203
|% 6,04
|
|AKBNK
|16,30
|2.752.884.243
|% 9,47
|
|YKBNK
|10,24
|2.349.809.819
|% 9,64
|
|ISCTR
|11,50
|3.565.434.857
|% 7,98
|
|YKBNK
|10,24
|2.349.809.819
|% 9,64
|
|ALBRK
|2,59
|553.043.465
|% 4,02
|
|EKGYO
|7,42
|1.367.409.113
|% 2,20
|
|AKBNK
|16,30
|2.752.884.243
|% 9,47
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,4026
|20,4116
|% 1,59
|
|Euro
|21,9591
|22,0358
|% 2,14
|
|Sterlin
|25,2061
|25,3325
|% 1,72
|
|Frank
|22,4630
|22,5984
|% 1,38
|
|Riyal
|5,4173
|5,4444
|% 1,28
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|8,30
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.277
|20,38
|
|Cumhuriyet
|8.927
|9.062
|-33,00
|
|Tam
|8.881
|9.125
|-29,17
|
|Yarım
|4.357
|4.520
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.185
|2.253
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,22
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|-1,49
|