***KTP* *KTR*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTP******KTR*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [KTR]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 15.12.2023 tarihE-12233903-305.04-46775 sayılı izni ile yapılan izahname değişikliğine ilişkin duyurudur. Şirketimizin ünvanının Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. olarak yenilenmesi sebebiyle "KT Portföy Birinci Katılım Serbest (TL) Fon " ünvanı "Kuveyt Türk Portföy Birinci Katılım Serbest (TL) Fon " olarak değiştirilmiştir. Değişiklikler 25.12.2023 tarihinden itibaren uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227800BIST