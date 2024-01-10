***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2024 17:13
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238080
BIST
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18:057.874
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 137,90
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.897
18:0529,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0425
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
18:0532,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1288
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9146
En Düşük
32,6724
18:051.952,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.952,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|52,80
|365.209.399
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,84
|316.644.708
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,64
|63.559.281
|% 9,99
|
|BAYRK
|21,14
|48.292.177
|% 9,99
|
|MARKA
|47,18
|20.054.508
|% 9,98
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,75
|358.742.247
|% -9,24
|
|DAPGM
|26,02
|567.023.931
|% -7,67
|
|CEMAS
|4,78
|214.427.458
|% -6,64
|
|CVKMD
|369,50
|394.741.159
|% -6,10
|
|THYAO
|249,90
|11.467.212.507
|% 2,88
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|AKBNK
|40,74
|4.285.692.075
|% 2,26
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|EKGYO
|8,25
|2.004.096.455
|% 1,48
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|HALKB
|13,22
|2.066.853.867
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9637
|29,9696
|% 0,15
|
|Euro
|32,8603
|32,8768
|% 0,43
|
|Sterlin
|38,0241
|38,2148
|% 0,31
|
|Frank
|35,0389
|35,2500
|% 0,20
|
|Riyal
|7,9676
|8,0076
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|917,54
|923,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,54
|990,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,31
|77,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,75
|2.026,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MARKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 646 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 882 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 91, 693.00 milyon TL de
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17:58KFEIN
Yüzde 9.94 oranında artışla 74.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 812 adet işlem
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17:56YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 577 adet işlem
-
17:55YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 092 adet işlem