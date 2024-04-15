***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.04.2024 12:36
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271783
BIST
'
16:289.746
En Düşük
|Değişim
|: -0,70%
|| -68,66
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:2832,4095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0530
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:2834,5225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0933
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:282.453,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,84
|Açılış
|: 2.452,11
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:24
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|135.123.172
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|988.283.905
|% 9,99
|
|PKART
|81,55
|48.909.167
|% 9,98
|
|RYGYO
|30,64
|226.003.895
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.203.318
|% -9,98
|
|DOBUR
|155,80
|53.846.425
|% -9,21
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,86
|34.306.965
|% -7,08
|
|HDFGS
|2,13
|107.323.428
|% -6,58
|
|THYAO
|301,75
|9.318.351.616
|% -2,43
|
|ISCTR
|12,82
|4.439.283.769
|% -0,16
|
|YKBNK
|31,86
|4.402.191.290
|% 0,95
|
|TUPRS
|186,30
|4.192.109.515
|% -1,11
|
|AKBNK
|57,95
|3.412.406.363
|% 2,20
|
|ZOREN
|5,89
|2.143.162.529
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,82
|4.439.283.769
|% -0,16
|
|ODAS
|9,64
|1.689.866.513
|% 4,22
|
|EKGYO
|10,89
|1.642.504.124
|% 1,30
|
|YKBNK
|31,86
|4.402.191.290
|% 0,95
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4061
|32,4119
|% 0,17
|
|Euro
|34,5279
|34,5389
|% 0,32
|
|Sterlin
|40,3947
|40,5972
|% 0,10
|
|Frank
|35,4126
|35,5901
|% -0,12
|
|Riyal
|8,6287
|8,6720
|% -0,14
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,58
|28,61
|% 0,66
|
|Platin
|966,92
|968,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,36
|1.031,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,77
|89,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.352,01
|2.352,39
|% 0,66
|