***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
27.12.2023 17:28
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
Yeni Unvan
Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
25/12/2023
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229786
BIST
'
18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1387
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4112
En Düşük
29,0967
18:0532,6971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,3573
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7129
En Düşük
32,1313
18:051.963,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 26,23
|Açılış
|: 1.963,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4058
|29,4103
|% 0,47
|
|Euro
|32,6819
|32,6960
|% 1,10
|
|Sterlin
|37,4495
|37,6373
|% 1,31
|
|Frank
|34,5081
|34,7160
|% 1,49
|
|Riyal
|7,8129
|7,8521
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,38
|24,41
|% 0,66
|
|Platin
|986,11
|993,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.173,25
|1.178,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,32
|2.077,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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