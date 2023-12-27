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***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

27.12.2023 17:40
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Eski Unvan
KT Portföy KAM Katılım Serbest (TL) Özel Fon
Yeni Unvan
Kuveyt Türk Portföy KAM Katılım Serbest (TL) Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
25/12/2023
Açıklamalar

Fon Unvan Değişikliği Hk.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229813


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 31,68 350.415.734 % 10,00  
TMPOL 93,50 10.226.828 % 10,00  
ZEDUR 79,75 25.697.974 % 10,00  
ATAKP 42,68 120.461.140 % 10,00  
BAYRK 15,40 34.101.592 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,4048 29,4100 % 0,47  
Euro 32,6987 32,7125 % 1,15  
Sterlin 37,4570 37,6448 % 1,33  
Frank 34,5354 34,7434 % 1,57  
Riyal 7,8156 7,8548 % 0,89  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,35 24,37 % 0,66  
Platin 989,38 992,13 % 0,66  
Paladyum 1.168,86 1.176,37 % 0,66  
Brent Pet. 80,44 80,44 % 0,66  
Altın Ons 2.077,47 2.077,73 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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