***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
27.12.2023 17:52
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
KT Portföy Yönetimi A.Ş. Neova Katılım Sigorta Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Neova Katılım Sigorta Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
25/12/2023
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229827
BIST
'
18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1343
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4102
En Düşük
29,0967
18:0532,7128
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,3730
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7158
En Düşük
32,1313
18:051.964,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 26,96
|Açılış
|: 1.964,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3956
|29,4068
|% 0,46
|
|Euro
|32,6967
|32,7128
|% 1,15
|
|Sterlin
|37,4549
|37,6427
|% 1,33
|
|Frank
|34,5158
|34,7237
|% 1,52
|
|Riyal
|7,8158
|7,8550
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,38
|24,41
|% 0,66
|
|Platin
|986,11
|993,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.173,25
|1.178,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,32
|2.077,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SUMAS
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17:58XU050
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