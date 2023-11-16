***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.11.2023 15:34
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
KT Portföy Yönetimi Anonim Şirketi olan unvanımız 31.10.2023 tarihinde "Kuveyt Türk Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Değişiklik sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, unvan değişikliğini içeren, yeni bir faaliyet yetki belgesi temin edilmiş olup işbu KAP ilanının ekinde tarafınıza sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218444
BIST
'
16:007.799
En Düşük
|Değişim
|: 1,73%
|| 132,75
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.805
16:0028,6720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0069
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
16:0031,1701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
16:001.811,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.811,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.816,00
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ATATP
|78,25
|263.376.161
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|20.863.332
|% 9,98
|
|EMNIS
|110,40
|1.391.592
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|172.511.919
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|73.118.155
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|38.218.738
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|7.759.752
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,55
|287.803.853
|% -9,76
|
|MARKA
|30,00
|3.240.368
|% -9,64
|
|ARASE
|66,75
|916.408.103
|% -9,37
|
|THYAO
|241,60
|6.591.061.618
|% 2,55
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|TUPRS
|155,10
|3.228.464.324
|% 2,24
|
|SAHOL
|58,80
|3.129.476.517
|% 1,73
|
|MIATK
|728,00
|2.566.476.324
|% -6,67
|
|EKGYO
|7,58
|1.353.904.011
|% 1,20
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|ZOREN
|5,09
|608.979.124
|% 1,19
|
|YKBNK
|16,86
|1.481.552.032
|% 2,24
|
|ISCTR
|20,66
|1.706.910.560
|% 2,68
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6542
|28,6834
|% 0,02
|
|Euro
|31,1614
|31,1766
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,4203
|35,5980
|% -0,16
|
|Frank
|32,0925
|32,2859
|% -0,18
|
|Riyal
|7,6226
|7,6608
|% -0,01
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,60
|23,62
|% 0,66
|
|Platin
|900,94
|902,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,06
|1.039,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,48
|80,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.965,11
|1.965,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:58
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-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 54 artarak (% 2.02 ) 8, 245
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16:13XU100
Endeks 7, 796 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 52, 940.00 milyon TL de
-
16:13BSOKE
Yüzde 5.04 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 038, 423 adet işlem
-
16:12KUYAS
Yüzde 4.99 oranında artışla 65.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 132 adet işlem
-
16:11ATATP
Yüzde 9.98 oranında artışla 78.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 476 adet işlem