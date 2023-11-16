***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKT Portföy Yönetimi Anonim Şirketi olan unvanımız 31.10.2023 tarihinde "Kuveyt Türk Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Değişiklik sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, unvan değişikliğini içeren, yeni bir faaliyet yetki belgesi temin edilmiş olup işbu KAP ilanının ekinde tarafınıza sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218444BIST