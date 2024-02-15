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***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

15.02.2024 17:25
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Banka") 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 15 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın internet sitesinde ilan edilmiştir. Fon, her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 31.12.2023 tarihli finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamakla yükümlü kılınmış olsa da fonun yatırımcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararı uyarınca, 31.12.2023 tarihli finansal tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmakla yükümlü değildir. Bu nedenle Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından açıklanan yılsonu konsolide finansal tablolara dahil edilen fona ait finansal tablolar bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış durumdadır. Kuveyt Türk Katılım Bankası finansal tablolarında yer alan
a-  Solo rapor için 1.8.2 No'lu ve Konsolide rapor için 1.8.2 No'lu "Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler" dipnotunda yer alan 1.618.007 Bin TL Net Varlık Değeri tutarında TMS 29 kapsamında enflasyon muhasebesi uygulaması sonrasında değişiklik beklendiğini,
b-  Şirketimizin yılsonu mali tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiği yasal süre içerisinde yayınlayacağını,
c-  İşbu açıklama Kurul'un 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Bülten'iyle duyurulan 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı uyarınca yapılmış olup açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.
          
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249828


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