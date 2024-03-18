Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

18.03.2024 10:25
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2024 tarih  E-12233903-305.01.01-51348 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Kuveyt Türk Portföy KFZ  Katılım Serbest Özel Fon a ait izahname ekte yer  almaktadır.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259503


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:098.815
Değişim :  -0,15% |  -13,34
Açılış :  8.845  
Önceki Kapanış :  8.829  
En Düşük
8.751 En Yüksek
8.863
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 6,60 19.569.759 % 10,00  
DOBUR 215,70 75.259.112 % 9,99  
PKART 76,50 31.206.564 % 9,99  
ATLAS 5,85 10.080.972 % 9,96  
ERSU 23,42 14.202.544 % 9,95  
daha fazla
13:09 Alış Satış %  
Dolar 32,2983 32,3053 % 0,55  
Euro 35,2310 35,2557 % 0,39  
Sterlin 41,9237 42,1339 % 0,81  
Frank 37,2201 37,4067 % 0,71  
Riyal 8,7809 8,8249 % 0,80  
daha fazla
13:09 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,08 25,11 % 0,66  
Platin 917,20 923,01 % 0,66  
Paladyum 1.066,33 1.070,42 % 0,66  
Brent Pet. 86,14 86,14 % 0,66  
Altın Ons 2.155,87 2.156,14 % 0,66  
Seans Raporu 13:09
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru