***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2024 tarih E-12233903-305.01.01-51348 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Kuveyt Türk Portföy KFZ Katılım Serbest Özel Fon a ait izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259503BIST