***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.03.2024 12:19
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253488
BIST
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13:229.174
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -20,03
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.157
En Yüksek
9.227
13:2231,3363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1028
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
13:2233,9024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0357
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
13:222.064,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 12,12
|Açılış
|: 2.064,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler13:22
|VKING
|37,84
|43.266.613
|% 10,00
|
|LMKDC
|31,52
|1.635.978.904
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|45.273.597
|% 9,98
|
|ERCB
|222,70
|341.868.638
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|617.862.509
|% 9,97
|
|ALCTL
|134,90
|423.294.499
|% -9,95
|
|ERSU
|31,74
|44.695.093
|% -7,19
|
|KTLEV
|110,40
|296.591.361
|% -7,07
|
|ISGSY
|28,88
|69.894.765
|% -5,93
|
|KBORU
|165,50
|1.143.329.084
|% -4,94
|
|EREGL
|46,14
|3.967.180.627
|% 1,36
|
|REEDR
|72,80
|3.251.606.233
|% 5,20
|
|GUBRF
|204,00
|3.197.736.164
|% 1,69
|
|KONTR
|304,25
|3.023.472.089
|% 6,01
|
|THYAO
|279,75
|2.613.178.626
|% -0,71
|
|EREGL
|46,14
|3.967.180.627
|% 1,36
|
|AKFGY
|2,59
|187.963.082
|% 3,19
|
|EKGYO
|11,18
|777.147.384
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,61
|376.482.021
|% -0,53
|
|ISCTR
|11,02
|729.901.392
|% -0,72
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3282
|31,3363
|% 0,33
|
|Euro
|33,8653
|33,9024
|% 0,11
|
|Sterlin
|39,4279
|39,6256
|% 0,30
|
|Frank
|35,2355
|35,4477
|% 0,16
|
|Riyal
|8,3300
|8,3717
|% 0,32
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|870,74
|874,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,75
|946,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,03
|83,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.051,17
|2.051,51
|% 0,66
|