***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 15:04
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244444
BIST
'
16:078.474
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,49
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
16:0730,3548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0043
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
16:0732,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0264
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
16:071.988,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.988,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler16:05
|EGPRO
|182,60
|112.309.861
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.806.464
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.179.090
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|702.675.222
|% 9,99
|
|AVHOL
|35,26
|184.512.401
|% 9,98
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|368.690.088
|% -9,95
|
|CATES
|81,15
|2.563.082.292
|% -7,78
|
|THYAO
|269,25
|4.606.616.400
|% -1,01
|
|BINHO
|554,00
|2.656.355.735
|% 5,32
|
|CATES
|81,15
|2.563.082.292
|% -7,78
|
|MIATK
|43,62
|2.261.369.651
|% 4,30
|
|EREGL
|43,28
|2.236.743.158
|% -0,14
|
|EKGYO
|10,01
|1.513.124.276
|% -1,38
|
|ZOREN
|4,69
|532.002.828
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,34
|2.152.585.325
|% -1,09
|
|AKFGY
|2,07
|155.494.344
|% 2,48
|
|YKBNK
|21,70
|1.647.913.247
|% 0,56
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3529
|30,3561
|% 0,02
|
|Euro
|32,9462
|32,9556
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,3938
|38,5863
|% -0,04
|
|Frank
|35,0401
|35,2512
|% -0,09
|
|Riyal
|8,0703
|8,1107
|% 0,02
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|924,11
|925,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,87
|981,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,56
|81,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,57
|2.038,94
|% 0,66
|