***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2023 08:43
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223823
BIST
'
18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
0
En Yüksek
0
18:0528,9774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0594
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9774
En Düşük
28,8650
18:0531,2556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0095
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,4511
En Düşük
31,1769
18:051.889,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.889,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.893,94
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|141,20
|181.078.985
|% 150,00
|
|KLGYO
|3,43
|92.596.879
|% 0,00
|
|MRGYO
|9,77
|43.943.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|9,69
|397.703
|% 0,00
|
|OZKGY
|8,87
|59.415.115
|% 0,00
|
|KRONT
|17,15
|30.587.192
|% 0,00
|
|MMCAS
|9,69
|397.703
|% 0,00
|
|OZKGY
|8,87
|59.415.115
|% 0,00
|
|PRZMA
|54,20
|73.794.012
|% 0,00
|
|POLHO
|13,70
|46.668.725
|% 0,00
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% 0,00
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9712
|28,9774
|% 0,21
|
|Euro
|31,2398
|31,2556
|% -0,03
|
|Sterlin
|36,3218
|36,5039
|% 0,07
|
|Frank
|32,9288
|33,1271
|% 0,08
|
|Riyal
|7,6951
|7,7337
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,83
|23,88
|% 0,66
|
|Platin
|914,38
|919,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,52
|983,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,60
|75,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,18
|2.030,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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10:05XU100
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