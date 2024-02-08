***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 11:19
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247955
BIST
'
15:348.981
En Düşük
|Değişim
|: 1,56%
|| 137,84
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.982
15:3430,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0216
|Açılış
|: 30,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:3433,0023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0228
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:341.993,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -8,01
|Açılış
|: 1.993,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.992,85
BIST En Aktif Hisseler15:34
|ARZUM
|42,92
|133.567.293
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|128.931.151
|% 9,98
|
|TMSN
|108,10
|398.370.952
|% 9,97
|
|ULKER
|109,20
|968.420.966
|% 9,97
|
|AVHOL
|62,35
|87.645.403
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|488.949.042
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|156.594.967
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|OBASE
|50,10
|93.459.025
|% -5,65
|
|THYAO
|291,00
|9.522.098.236
|% 1,75
|
|EREGL
|45,42
|4.815.279.458
|% 0,89
|
|REEDR
|40,86
|4.545.913.308
|% -1,97
|
|TUPRS
|157,50
|3.399.819.359
|% 2,07
|
|SISE
|51,95
|2.995.606.585
|% 3,38
|
|TSPOR
|1,69
|261.633.702
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,30
|316.097.534
|% 2,68
|
|ADESE
|2,73
|378.034.117
|% -5,21
|
|ZOREN
|4,92
|615.709.588
|% -1,20
|
|EKGYO
|10,37
|1.192.874.135
|% 0,68
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5974
|30,6045
|% 0,07
|
|Euro
|32,9843
|33,0023
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,4145
|38,6071
|% -0,24
|
|Frank
|34,8615
|35,0715
|% 0,00
|
|Riyal
|8,1363
|8,1771
|% 0,00
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,28
|22,32
|% 0,66
|
|Platin
|876,75
|878,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|876,40
|879,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,12
|80,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,72
|2.025,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:34
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