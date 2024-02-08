***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 11:19
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247964
BIST
'
15:358.981
En Düşük
|Değişim
|: 1,56%
|| 137,77
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.982
15:3530,6018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0189
|Açılış
|: 30,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:3532,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0174
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:351.993,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -8,42
|Açılış
|: 1.993,15
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.992,85
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ARZUM
|42,92
|133.559.653
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|128.864.329
|% 9,98
|
|ULKER
|109,20
|967.671.744
|% 9,97
|
|TMSN
|108,10
|398.018.222
|% 9,97
|
|ELITE
|58,50
|78.982.151
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|488.685.417
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|156.471.110
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|HURGZ
|4,59
|45.013.242
|% -5,56
|
|THYAO
|291,00
|9.294.865.849
|% 1,75
|
|EREGL
|45,42
|4.798.371.195
|% 0,89
|
|REEDR
|40,72
|4.506.491.411
|% -2,30
|
|TUPRS
|157,20
|3.312.035.420
|% 1,88
|
|SISE
|51,80
|2.948.185.478
|% 3,08
|
|TSPOR
|1,69
|261.400.561
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,30
|315.853.510
|% 2,68
|
|ADESE
|2,74
|373.309.349
|% -4,86
|
|ZOREN
|4,91
|614.227.870
|% -1,41
|
|EKGYO
|10,37
|1.176.726.291
|% 0,68
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5969
|30,6040
|% 0,07
|
|Euro
|32,9800
|32,9951
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,4203
|38,6129
|% -0,23
|
|Frank
|34,8612
|35,0712
|% 0,00
|
|Riyal
|8,1362
|8,1770
|% 0,00
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,29
|% 0,66
|
|Platin
|876,89
|879,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,19
|884,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,08
|80,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,28
|2.024,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:33
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