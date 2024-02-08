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***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.02.2024 11:19
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247966


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARZUM 42,92 133.630.728 % 9,99  
FADE 20,72 128.966.789 % 9,98  
ULKER 109,20 968.671.034 % 9,97  
TMSN 108,10 398.767.463 % 9,97  
AVHOL 62,35 87.679.695 % 9,96  
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15:36 Alış Satış %  
Dolar 30,5982 30,6041 % 0,07  
Euro 32,9802 32,9944 % 0,05  
Sterlin 38,4219 38,6146 % -0,22  
Frank 34,8707 35,0807 % 0,03  
Riyal 8,1356 8,1764 % -0,00  
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15:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,27 22,30 % 0,66  
Platin 877,78 879,81 % 0,66  
Paladyum 877,03 879,51 % 0,66  
Brent Pet. 80,09 80,09 % 0,66  
Altın Ons 2.024,54 2.024,85 % 0,66  
Seans Raporu 15:36
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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