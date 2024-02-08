***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 11:19
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247967
BIST
'
15:358.981
En Düşük
|Değişim
|: 1,56%
|| 137,77
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.982
15:3530,6018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0189
|Açılış
|: 30,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:3532,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0174
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:351.993,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -8,42
|Açılış
|: 1.993,15
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.992,85
BIST En Aktif Hisseler15:35
|ARZUM
|42,92
|133.567.293
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|128.931.151
|% 9,98
|
|ULKER
|109,20
|967.671.744
|% 9,97
|
|TMSN
|108,10
|398.018.222
|% 9,97
|
|AVHOL
|62,35
|87.645.403
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|488.808.519
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|156.548.099
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|HATSN
|79,15
|972.311.895
|% -5,94
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|THYAO
|290,50
|9.462.350.104
|% 1,57
|
|EREGL
|45,40
|4.806.954.796
|% 0,84
|
|REEDR
|40,54
|4.527.472.967
|% -2,74
|
|TUPRS
|157,30
|3.339.490.906
|% 1,94
|
|SISE
|51,90
|2.960.794.119
|% 3,28
|
|TSPOR
|1,69
|261.622.418
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,30
|315.912.072
|% 2,68
|
|ADESE
|2,73
|373.934.523
|% -5,21
|
|ZOREN
|4,92
|614.984.231
|% -1,20
|
|EKGYO
|10,37
|1.177.210.523
|% 0,68
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5956
|30,6018
|% 0,06
|
|Euro
|32,9778
|32,9969
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,4219
|38,6146
|% -0,22
|
|Frank
|34,8647
|35,0747
|% 0,01
|
|Riyal
|8,1366
|8,1774
|% 0,01
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,27
|22,31
|% 0,66
|
|Platin
|877,15
|878,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|875,15
|878,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,09
|80,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,63
|2.024,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:35
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15:49XU100
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15:44XU050
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