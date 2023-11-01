***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2023 10:20
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 250.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 80000000 TRY 100 Yok İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 80000000 TRY 100
TOPLAM 80000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.
İç kontrol sistemi Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri MayaICT Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212784
BIST