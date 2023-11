***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 250.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 80000000 TRY 100 Yok İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 80000000 TRY 100TOPLAM 80000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.İç kontrol sistemi Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.Risk yönetim sistemi Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.Teftiş birimi Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.Araştırma birimi Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.Bilgi sistemleri MayaICT Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212784BIST