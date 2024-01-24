***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.01.2024 15:24
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Hamit KÜTÜK Türev Araçlar ve Düzey 3
Bora DOĞANAY Türev Araçlar ve Düzey 3
Bayram Veli SALUR Türev Araçlar ve Düzey 3
Serkan ANIL Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Türev Araçlar ve Düzey 3
Erkan SEVİNÇ Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Türev Araçlar ve Düzey 3
Melek YAVAŞ Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Türev Araçlar ve Düzey 3
Furkan KASAPOĞLU Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Türev Araçlar ve Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242475
BIST
'
15:408.100
En Düşük
|Değişim
|: 1,88%
|| 149,55
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.102
15:4030,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0305
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
15:4032,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1394
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
15:401.975,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.976,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler15:40
|PKART
|49,72
|25.583.671
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.076.767
|% 10,00
|
|UZERB
|173,80
|1.507.516
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.355.269
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|202.380.370
|% 9,99
|
|EUKYO
|16,50
|9.577.790
|% -6,83
|
|PAPIL
|93,00
|75.976.526
|% -5,30
|
|AYCES
|866,50
|28.318.738
|% -4,25
|
|UMPAS
|7,97
|5.594.805
|% -4,21
|
|KFEIN
|88,15
|339.499.008
|% -4,08
|
|THYAO
|251,50
|4.514.370.050
|% 1,09
|
|EREGL
|42,26
|3.630.130.320
|% -0,19
|
|YKBNK
|21,78
|3.398.532.899
|% 4,51
|
|ISCTR
|24,92
|3.289.104.084
|% 4,36
|
|AKBNK
|40,00
|3.184.878.654
|% 4,82
|
|EKGYO
|9,48
|1.565.486.173
|% 0,85
|
|YKBNK
|21,78
|3.398.532.899
|% 4,51
|
|ISCTR
|24,92
|3.289.104.084
|% 4,36
|
|EREGL
|42,26
|3.630.130.320
|% -0,19
|
|AKBNK
|40,00
|3.184.878.654
|% 4,82
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1995
|30,2067
|% 0,10
|
|Euro
|32,9320
|32,9437
|% 0,41
|
|Sterlin
|38,3533
|38,5456
|% 0,45
|
|Frank
|34,8089
|35,0186
|% 0,80
|
|Riyal
|8,0343
|8,0746
|% 0,11
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|912,48
|914,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,84
|970,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,20
|79,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,89
|2.033,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55GZNMI
Yüzde 5.78 oranında artışla 32.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 305, 226 adet işlem
-
15:53XU100
Endeks 8, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 83 üstünde . İşlem hacmi 58, 343.00 milyon TL de
-
15:53DOGUB
Yüzde 5.43 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 968, 559 adet işlem
-
15:52MAVI
Yüzde 5.53 oranında artışla 133.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 481, 746 adet işlem
-
15:51BRLSM
Yüzde 7.05 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 988 adet işlem