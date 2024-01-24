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***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.01.2024 15:24
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Hamit KÜTÜK Türev Araçlar ve Düzey 3
Bora DOĞANAY Türev Araçlar ve Düzey 3
Bayram Veli SALUR Türev Araçlar ve Düzey 3
Serkan ANIL Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Türev Araçlar ve Düzey 3
Erkan SEVİNÇ Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Türev Araçlar ve Düzey 3
Melek YAVAŞ Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Türev Araçlar ve Düzey 3
Furkan KASAPOĞLU Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Türev Araçlar ve Düzey 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242475


BIST
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BIST En Aktif Hisseler15:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 49,72 25.583.671 % 10,00  
ULAS 23,10 17.076.767 % 10,00  
UZERB 173,80 1.507.516 % 10,00  
DIRIT 16,39 5.355.269 % 10,00  
BYDNR 31,70 202.380.370 % 9,99  
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15:40 Alış Satış %  
Dolar 30,1995 30,2067 % 0,10  
Euro 32,9320 32,9437 % 0,41  
Sterlin 38,3533 38,5456 % 0,45  
Frank 34,8089 35,0186 % 0,80  
Riyal 8,0343 8,0746 % 0,11  
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15:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,76 22,80 % 0,66  
Platin 912,48 914,75 % 0,66  
Paladyum 964,84 970,58 % 0,66  
Brent Pet. 79,20 79,20 % 0,66  
Altın Ons 2.032,89 2.033,17 % 0,66  
Seans Raporu 15:40
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