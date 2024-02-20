***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviBAYRAM VELİ SALUR Genel Müdür YardımcısıAHMET NALCI Fon MüdürüMURAT SİVRİ Araştırma UzmanıHAKAN SAFA YILMAZ İç KontrolOSMAN YAĞCI Yatırım DanışmanıSEMİH ARSLANTÜRK Risk Yönetim UzmanıRAMAZAN BAYRAM Alternatif Ürünler (GSYF-GYF) Konusunda En Az Beş Yıl Tecrübeye Sahip Personel - DirektörMEHMET TAŞKIN DENİZ MüfettişMOHAMMAD ALTABTABAEI Danışma Komitesi BaşkanıMUBARAK J A A ALHARBI Danışma Komitesi ÜyesiANWAR SH A M ALABDULSALAM Danışma Komitesi ÜyesiABDULLAH DURMUŞ Danışma Komitesi ÜyesiMEHMET ODABAŞI Danışma Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250799BIST