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***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.02.2024 16:35
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
BAYRAM VELİ SALUR Genel Müdür Yardımcısı
AHMET NALCI Fon Müdürü
MURAT SİVRİ Araştırma Uzmanı
HAKAN SAFA YILMAZ İç Kontrol
OSMAN YAĞCI Yatırım Danışmanı
SEMİH ARSLANTÜRK Risk Yönetim Uzmanı
RAMAZAN BAYRAM Alternatif Ürünler (GSYF-GYF) Konusunda En Az Beş Yıl Tecrübeye Sahip Personel - Direktör
MEHMET TAŞKIN DENİZ Müfettiş
MOHAMMAD ALTABTABAEI Danışma Komitesi Başkanı
MUBARAK J A A ALHARBI Danışma Komitesi Üyesi
ANWAR SH A M ALABDULSALAM Danışma Komitesi Üyesi
ABDULLAH DURMUŞ Danışma Komitesi Üyesi
MEHMET ODABAŞI Danışma Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250799


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9170 30,9210 % 0,26  
Euro 33,4682 33,4792 % 0,59  
Sterlin 39,0308 39,2265 % 0,77  
Frank 35,0047 35,2156 % 0,57  
Riyal 8,2192 8,2604 % 0,26  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,06 23,09 % 0,66  
Platin 911,92 913,34 % 0,66  
Paladyum 969,79 973,79 % 0,66  
Brent Pet. 82,94 82,94 % 0,66  
Altın Ons 2.028,05 2.028,36 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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