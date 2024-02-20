***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.02.2024 16:35
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
BAYRAM VELİ SALUR Genel Müdür Yardımcısı
AHMET NALCI Fon Müdürü
MURAT SİVRİ Araştırma Uzmanı
HAKAN SAFA YILMAZ İç Kontrol
OSMAN YAĞCI Yatırım Danışmanı
SEMİH ARSLANTÜRK Risk Yönetim Uzmanı
RAMAZAN BAYRAM Alternatif Ürünler (GSYF-GYF) Konusunda En Az Beş Yıl Tecrübeye Sahip Personel - Direktör
MEHMET TAŞKIN DENİZ Müfettiş
MOHAMMAD ALTABTABAEI Danışma Komitesi Başkanı
MUBARAK J A A ALHARBI Danışma Komitesi Üyesi
ANWAR SH A M ALABDULSALAM Danışma Komitesi Üyesi
ABDULLAH DURMUŞ Danışma Komitesi Üyesi
MEHMET ODABAŞI Danışma Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250799
BIST