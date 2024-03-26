***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.03.2024 23:12
***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/03/2024
Karar Sayısı
18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. 2023 Yılı Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262937
BIST
'
18:058.807
En Düşük
|Değişim
|: -2,46%
|| -222,00
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.761
En Yüksek
9.049
18:0532,1882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0816
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2071
En Düşük
32,0860
18:0534,9432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0606
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,7934
18:052.250,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,95
|Açılış
|: 2.250,81
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|80,30
|9.179.346
|% 10,00
|
|IZMDC
|6,71
|246.160.942
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|29.979.213
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|80.330.118
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|124.824.611
|% 9,98
|
|PEKGY
|12,71
|636.582.492
|% -9,99
|
|KONYA
|10.117,50
|719.951.618
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|12.453.693
|% -9,99
|
|SODSN
|250,25
|14.466.722
|% -9,98
|
|SRVGY
|277,25
|55.317.124
|% -9,98
|
|THYAO
|285,25
|8.491.803.300
|% -0,17
|
|EREGL
|42,12
|5.208.001.760
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|AKBNK
|44,28
|5.036.821.546
|% 0,45
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|ISCTR
|11,12
|4.558.345.895
|% -2,54
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,32
|1.736.767.788
|% -4,12
|
|YKBNK
|26,64
|4.467.737.195
|% -1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1689
|32,2233
|% 0,36
|
|Euro
|34,8642
|34,9524
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,9116
|41,1167
|% -0,22
|
|Frank
|35,8433
|36,0230
|% -0,65
|
|Riyal
|8,6401
|8,6834
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,43
|% 0,66
|
|Platin
|901,68
|904,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|993,31
|1.000,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,41
|85,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.175,15
|2.175,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59IHYAY
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 819 adet işlem
-
17:58ORCAY
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 605 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -269, 71 kaybederek (% -2.77 ) 9, 474
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ZOREN, EREGL
-
17:57XU100
Endeks 8, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 88, 108.00 milyon TL de