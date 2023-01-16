***KTR* *KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.01.2023 15:56
***KTR******KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
KTR-KT Portföy Birinci Katılım Serbest (TL) Fon'un yatırım yapabileceği varlıklara TL Murabaha İşlemleri eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102580
BIST
15:435.117
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 132,62
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.144
En Düşük
4.981
15:4318,7932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 19,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
15:4320,3381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0128
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
15:431.157,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,98
|Açılış
|: 1.157,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler15:41
|SDTTR
|75,35
|349.918.501
|% 10,00
|
|CMBTN
|463,10
|20.349.313
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.656.573
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,79
|18.625.889
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.961.052
|% 10,00
|
|ODAS
|8,74
|2.547.671.655
|% -5,41
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|263,90
|15.292.792
|% -4,04
|
|ADEL
|111,70
|9.387.407
|% -3,71
|
|THYAO
|142,60
|6.963.710.367
|% 5,86
|
|KOZAL
|568,70
|3.897.074.433
|% 7,10
|
|TUPRS
|537,60
|3.587.725.320
|% 5,37
|
|EREGL
|40,70
|3.367.552.252
|% 0,84
|
|ASELS
|57,65
|3.316.820.815
|% 4,34
|
|EKGYO
|7,99
|2.412.265.261
|% 1,40
|
|ODAS
|8,74
|2.547.671.655
|% -5,41
|
|YKBNK
|9,45
|1.751.652.983
|% 2,61
|
|KRDMD
|18,96
|3.116.550.557
|% 1,55
|
|AKBNK
|16,89
|2.292.801.843
|% 2,05
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7880
|18,7902
|% 0,04
|
|Euro
|20,3303
|20,3430
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,8465
|22,9611
|% -0,28
|
|Frank
|20,1978
|20,3195
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9880
|5,0130
|% 0,05
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-6,00
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|7.800
|7.918
|-58,00
|
|Tam
|7.835
|7.891
|81,00
|
|Yarım
|3.818
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|-0,40
|
Seans Raporu
15:41
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-
15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 126, 78 artarak (% 2.86 ) 4, 554
-
15:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, DAGI, SDTTR, CMBTN, TMSN, KRSTL, VKING, SOKE, OTTO, KERVN
-
15:56
BFREN, KERVN, VKGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:56
ZEDUR, GLYHO, EYGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:56KONTR
Yüzde 6.00 oranında artışla 153.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 156, 105 adet işlem