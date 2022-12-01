***KTS* *KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTS******KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [KTS]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2022 tarih E-12233903-305.04-29385 sayılı izin yazısına istinaden 02.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde karşılaştırma ölçütü değişikliği yapılmıştır. Fon izahnamesinin tadil ve duyuru metinleri ekte sunulmuştur.".http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083434BIST