***KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.07.2021 09:29
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
KTSKR.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Miktar: 11.500.000 TL nominal, Aracı: TAC, Kapanış Tarihi: 02.07.2021, Fiyat: 21,00 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 241.500.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945617
BIST
10:451.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
10:458,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0412
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
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8,6992
En Düşük
8,6441
10:4510,2801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0111
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
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10,3054
En Düşük
10,2510
10:45497,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,90
|Açılış
|: 497,04
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|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,18
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:45
|SELVA
|5,37
|13.279.994
|% 9,82
|
|VKFYO
|7,01
|3.284.087
|% 8,51
|
|SAYAS
|28,60
|13.307.028
|% 8,33
|
|ARCLK
|32,20
|292.987.257
|% 7,91
|
|VAKFN
|10,50
|11.857.462
|% 7,91
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|KUTPO
|47,08
|43.239.482
|% -9,20
|
|OZBAL
|13,30
|9.062.920
|% -6,01
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|GEDIK
|8,36
|22.408.578
|% -4,13
|
|ARCLK
|32,20
|292.987.257
|% 7,91
|
|THYAO
|13,71
|278.763.703
|% -0,29
|
|KCHOL
|19,53
|271.216.762
|% 5,40
|
|GARAN
|8,40
|126.719.790
|% -0,59
|
|BERA
|13,11
|116.190.433
|% -0,76
|
|PEKGY
|1,10
|43.069.000
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|65.267.912
|% -0,46
|
|THYAO
|13,71
|278.763.703
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,89
|38.373.254
|% 0,00
|
|GARAN
|8,40
|126.719.790
|% -0,59
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6901
|8,6917
|% 0,48
|
|Euro
|10,2759
|10,2801
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9236
|11,9834
|% 0,47
|
|Frank
|9,3405
|9,3967
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% 0,51
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,99
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,08
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,04
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|-0,17
|