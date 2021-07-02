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***KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

02.07.2021 09:29



***KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

KTSKR.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Miktar: 11.500.000 TL nominal, Aracı: TAC, Kapanış Tarihi: 02.07.2021, Fiyat: 21,00 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 241.500.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945617


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Cumhuriyet 3.286 3.336 31,00  
Tam 3.262 3.346 25,02  
Yarım 1.577 1.619 12,10  
Çeyrek 791 809 6,06  
Gümüş.Ons 26,02 26,08 0,02  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 0,04  
B. Petrol 75,67 75,67 -0,17  
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